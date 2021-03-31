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Евгений Пашутин: игра с УНИКСом была больше похожа на регби

Евгений Пашутин: игра с УНИКСом была больше похожа на регби
Баскетбол / Еврокубок 0
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал поражение в решающем матче четвертьфинала Еврокубка с УНИКСом (78:82).

«Это была тяжёлая игра. Мы очень хорошо начали и здорово провели первую четверть, а также начало второй десятиминутки, но затем УНИКС начал действовать агрессивно и за счёт жёсткого физического контакта вернулся в игру.

Сегодня было много борьбы, игра была больше похожа на регби. Мы потеряли ритм и концентрацию. Во второй четверти все происходило практически так же, как в первом матче. Конечно, мы должны были сыграть умнее и быть более сфокусированными, но могу сказать, что ребята боролись до конца. Да, мы сделали много ошибок, но всё равно были едиными как на площадке, так и на скамейке.

Матч полностью соответствовал своему статусу решающего в плей-офф, интрига сохранялась до последнего владения. Нам нужно сделать правильные выводы, ведь в плей-офф Единой Лиги ВТБ будут такие же физически жёсткие матчи, где нам предстоит показать не только умный баскетбол с хорошим движением мяча, а и способность ответить сопернику, выходить из подобных битв победителями», — приводит слова Пашутина пресс-служба «Локомотива-Кубань».

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал Еврокубка
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