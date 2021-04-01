«Майк Джеймс умеет играть!» Баскетболист «Лейкерс» поддержал отстранённого защитника ЦСКА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джаред Дадли поддержал соотечественника Майка Джеймса, на данный момент отстранённого от матчей ЦСКА.

Дадли отреагировал на новость о том, что Джеймсом интересуется мадридский «Реал»: «Майк Джеймс умеет играть!»

«Ценю это, Дадс», — ответил Джеймс.

Напомним, во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис в дальнейшем сказал, что никто из игроков не должен быть выше команды. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. Президент ЦСКА Андрей Ватутин признал, что в настоящее время разрешить этот конфликт невозможно.