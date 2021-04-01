«Торонто» лишился Кайла Лоури
Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури, как ожидается, пропустит 7-10 дней из-за инфекции пальца ноги, сообщает The Athletic со ссылкой на главного тренера канадского клуба Ника Нерса.
«Дела идут не очень хорошо», — признался Нерс перед матчем регулярного чемпионата НБА против «Оклахома-Сити Тандер» в среду.
Лоури рискует пропустить всю четырёхматчевую домашнюю серию, в ходе которой команда сыграет против «Голден Стэйт Уорриорз», «Вашингтон Уизардс», «Чикаго Буллс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». «Рэпторс» проиграли 13 из 14 матчей в марте и опустились на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с результатом 18-30. Лоури перед дедлайном фигурировал в обменных слухах, но в итоге остался в «Торонто».
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