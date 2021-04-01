«Зенит» создаст женскую команду

«Зенит» создаст женскую баскетбольную команду, сообщает «Спорт день за днём». Предполагается, что команда будет выступать в Чемпионате России, а в дальнейшем сможет перейти в Премьер-лигу.
В настоящее время в женской Премьер-лиге нет ни одного «Зенита» и ни одного клуба из Санкт-Петербурга. При этом в 1992 году призёром первого женского чемпионата России по баскетболу стал «Форс-Мажор» из Санкт-Петербурга.
В настоящее время в женском баскетболе в России доминирует УГМК. Клуб из Екатеринбурга выигрывает чемпионат страны уже на протяжении последних 12 лет. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата «Зенит» не потерпел ни одного поражения.
Ранее «Зенит» создал кибербаскетбольное подразделение — команду Zenit Gaming. Турниры по кибербаскетболу проводит Российская федерация баскетбола (РФБ).
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