Сергей Тараканов: ситуация в ЦСКА усугубляется тем что у Джеймса ещё два года контракта

Олимпийский чемпион 1988 года и бывший капитан ЦСКА Сергей Тараканов прокомментировал новый скандал с участием защитника москвичей Майка Джеймса. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отстранил его от участия в матчах после перепалки, которая произошла во время встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

«Нельзя сказать, что без Джеймса армейцы станут сильнее. Но, видимо, он влияет на внутренний климат команды. Это всегда очень сложная материя, а особенно в таком звёздном коллективе, как ЦСКА. Когда одному баскетболисту всё позволено, это вносит диссонанс, возникают конфликты. В «Химках» такое тоже было. Я и сам во время карьеры игрока был свидетелем таких ситуаций. Это всё очень опасно. Другие члены команды начинают задавать вопросы: «А как это ему можно, а мне нельзя?». Европейский баскетбол — не НБА, где условия диктуют игроки. Да и Майк Джеймс — не Леброн. Вести себя безапелляционно нельзя.

Ситуация усугубляется тем что у Джеймса ещё два года контракта, и, если клуб решит досрочно разорвать его, это дополнительная проблема. Если только в контракте не прописано расторжение по дисциплинарным причинам, то ЦСКА должен будет заплатить. Игроку-то в этом случае будет хорошо: деньги получит здесь, ещё и где-то в другом месте поиграет и заработает. В общем, очень много вопросов», — цитирует Тараканова «Матч ТВ».