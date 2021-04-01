В «Уорриорз» отреагировали на информацию о том, что Леброн переманивает Карри в «Лейкерс»

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс прокомментировал слухи, согласно которым форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пытается переманить в команду Стефена Карри. Слухи о желании «Лейкерс» заполучить лидера «Уорриорз» усилились после Матча всех звёзд НБА.
«Эти слухи никогда не закончатся. И никому не важно, продлевает ли парень контракт или нет. Болтовня не заканчивается. Никогда. Я думаю, что подобные слухи всегда будут ходить о великих игроках. Они будут циркулировать, пока игрок находится на пике.
Но мы можем лишь продолжать работу, чтобы наша команда была конкурентоспособной и это видели игроки. Я думаю, что Стефен понимает, какие условия получил у нас в команде. Мы дали ему хорошие возможности соревноваться и бороться за самые высокие результаты. И мы намереваемся продолжать эту работу. Я думаю, что Стеф счастлив в команде, он находится в хорошем месте. С ним всё будет хорошо», — цитирует генменеджера The Athletic.
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