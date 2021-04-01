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Святослав Михайлюк стал лучшим игроком и установил два рекорда в матче НБА

Святослав Михайлюк стал лучшим игроком и установил два рекорда в матче НБА
Баскетбол / НБА 0
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Лёгкий форвард «Оклахома-Сити Тандер» Святослав Михайлюк установил новые рекорды в очередном матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой «Оклахомы» со счётом 113:106.

Михайлюк провёл на паркете 36 минут. Дольше него на площадке не находился никто. Украинский баскетболист набрал 22 очка и побил личный рекорд результативности в сезоне. Кроме того, Михайлюк сделал девять подборов, что является его рекордом в НБА.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Оклахома-Сити Тандер».

В Северной Америке украинский баскетболист выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Детройт Пистонс».

Ранее Михайлюк признался, что не ожидал перехода в другую команду. Но украинец подчеркнул, что в «Оклахоме» созданы прекрасные условия.

Святослав Михайлюк отреагировал на первую успешную игру в составе «Оклахомы»
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