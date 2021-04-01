Святослав Михайлюк стал лучшим игроком и установил два рекорда в матче НБА

Лёгкий форвард «Оклахома-Сити Тандер» Святослав Михайлюк установил новые рекорды в очередном матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой «Оклахомы» со счётом 113:106.
Михайлюк провёл на паркете 36 минут. Дольше него на площадке не находился никто. Украинский баскетболист набрал 22 очка и побил личный рекорд результативности в сезоне. Кроме того, Михайлюк сделал девять подборов, что является его рекордом в НБА.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Оклахома-Сити Тандер».
В Северной Америке украинский баскетболист выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Детройт Пистонс».
Ранее Михайлюк признался, что не ожидал перехода в другую команду. Но украинец подчеркнул, что в «Оклахоме» созданы прекрасные условия.
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