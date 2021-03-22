Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Святослав Михайлюк отреагировал на первую успешную игру в составе «Оклахомы»

Святослав Михайлюк отреагировал на первую успешную игру в составе «Оклахомы»
Баскетбол / НБА 0

Лёгкий форвард «Оклахома-Сити Тандер» Святослав Михайлюк прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась со счётом 114:112 в пользу новой команды украинца.

«Я всегда стараюсь играть с усердием, пытаюсь действовать умно и без эгоизма. Всё сложилось, была агрессия на площадке.

Бывает тяжело вписаться в новую команду, когда только пришёл. В первом матче стараешься почувствовать атмосферу, понять, кто и что делает, что кому не нравится, чего хочешь сам. Я пытаюсь разобраться в этих вещах.

У меня отличные впечатления от игры в «Оклахоме». Это отличная команда, все игроки друг друга поддерживают. Мы добьёмся многого, учитывая, как игроки заботятся друг о друге», — цитирует Михайлюка Fox Sports.

«Оклахома» продлила исторически антирекордную серию «Хьюстона», Михайлюк набрал 15 очков
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021