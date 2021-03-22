Святослав Михайлюк отреагировал на первую успешную игру в составе «Оклахомы»

Лёгкий форвард «Оклахома-Сити Тандер» Святослав Михайлюк прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась со счётом 114:112 в пользу новой команды украинца.

«Я всегда стараюсь играть с усердием, пытаюсь действовать умно и без эгоизма. Всё сложилось, была агрессия на площадке.

Бывает тяжело вписаться в новую команду, когда только пришёл. В первом матче стараешься почувствовать атмосферу, понять, кто и что делает, что кому не нравится, чего хочешь сам. Я пытаюсь разобраться в этих вещах.

У меня отличные впечатления от игры в «Оклахоме». Это отличная команда, все игроки друг друга поддерживают. Мы добьёмся многого, учитывая, как игроки заботятся друг о друге», — цитирует Михайлюка Fox Sports.