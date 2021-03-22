Святослав Михайлюк отреагировал на первую успешную игру в составе «Оклахомы»
Лёгкий форвард «Оклахома-Сити Тандер» Святослав Михайлюк прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась со счётом 114:112 в пользу новой команды украинца.
«Я всегда стараюсь играть с усердием, пытаюсь действовать умно и без эгоизма. Всё сложилось, была агрессия на площадке.
Бывает тяжело вписаться в новую команду, когда только пришёл. В первом матче стараешься почувствовать атмосферу, понять, кто и что делает, что кому не нравится, чего хочешь сам. Я пытаюсь разобраться в этих вещах.
У меня отличные впечатления от игры в «Оклахоме». Это отличная команда, все игроки друг друга поддерживают. Мы добьёмся многого, учитывая, как игроки заботятся друг о друге», — цитирует Михайлюка Fox Sports.
«Оклахома» продлила исторически антирекордную серию «Хьюстона», Михайлюк набрал 15 очков
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