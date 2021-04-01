Гомельский назвал сценарий, при котором не удивится продлению Итудиса в ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский назвал сценарий, при котором не удивится продлению контракта главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса.

«ЦСКА ещё не набрал оптимальную форму, но идёт вверх. Не удивлюсь, если при попадании ЦСКА в финал Евролиги, то есть на первое-второе место, контракт с Итудисом будет продлён», — написал Гомельский на своём сайте.

30 марта ЦСКА обыграл «Зенит» (86:74) в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Зенита» Билли Бэрон, в активе которого 24 очка. У ЦСКА больше всех очков набрал Йоханнес Фойгтманн (21).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, одержав 21 победу при 10 поражениях. Подопечные Димитриса Итудиса досрочно обеспечили себе участие в плей-офф турнира.