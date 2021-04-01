«Бруклин» получил новую информацию по Кевину Дюранту и Джеймсу Хардену

Инсайдер Шэмс Чарания в эфире Stadium рассказал о состоянии форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и защитника Джеймса Хардена. Напомним, оба баскетболиста выбыли из-за травм.
Сегодня, 1 апреля, Харден не сумел доиграть матч регулярного чемпионата НБА против своей бывшей команды «Хьюстон Рокетс». По данным источника, повреждение оказалось не очень серьёзным, и Джеймс может вернуться на площадку со дня на день, если клуб удостоверится в его готовности.
Сообщается, что Дюрант также близок к возвращению в строй. Если всё сложится удачно, игрок выйдет на площадку уже на следующей неделе. Напомним, Дюрант не принимал участия в матчах «Нетс» с 13 февраля. Всё это время он восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. При этом изначально сообщалось, что Дюрант пропустит два матча.
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