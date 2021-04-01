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Определены лучшие игроки, новички и тренеры НБА в марте

Определены лучшие игроки, новички и тренеры НБА в марте
Баскетбол / НБА 0
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден – лучшие игроки марта в Западной и Восточной конференциях НБА, сообщает официальный «твиттер» лиги. Йокич набирал 27,1 очка, 11,4 подбора и 8,4 передачи. «Наггетс» выиграли в 11 мартовских матчей из 14. Харден набирал 27,9 очка, 9,8 подбора и 11,5 передачи. «Нетс» победили в 11 играх из 12.

Атакующий защитник «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс и разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл признаны лучшими новичками марта на Западе и Востоке. Болл набирал в среднем 18,5 очка, 5,4 передачи и 5,3 подбора в 8 матчах до травмы запястья. Эдвардс записывал на свой счёт 24,2 очка, 5,5 подбора и 2,5 передачи за матч.

Монти Уильямс («Финикс Санз») и Нэйт Макмиллан («Атланта Хоукс») стали лучшими тренерами марта. Уильямс привёл команду к результату 11-3. Под руководством Макмиллана «Атланта» выдала результат 9-4.

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