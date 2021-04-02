Кевин Дюрант отреагировал на публикацию дискредитирующих данных о нём

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о изобличительной переписке, которую опубликовал известный актёр и комик Майкл Рапапорт. В своих сообщениях баскетболист грубо оскорбляет собеседника и угрожает ему расправой. При этом он использовал множество нецензурных, гомофобных и женоненавистнических выражений.
«Мне жаль, что люди увидели, какие слова я использовал. На самом деле я не хочу, чтобы люди видели и слышали подобное от меня. Надеюсь, что я смогу оставить это в прошлом и вернуться на площадку», — приводит слова Дюранта ESPN.
Сообщается, что тренер «Нетс» Стив Нэш провёл с игроком беседу по поводу выражений, которые он использовал.
Напомним, Дюрант не принимал участия в матчах «Нетс» с 13 февраля из-за травмы. Всё это время он восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. Если всё сложится удачно, игрок выйдет на площадку уже на следующей неделе.
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