Гомельский высказался об информации по переходу Григониса в ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался об информации по переходу защитника «Жальгириса» Марюса Григониса в ЦСКА.

«Очень хороший игрок. Умеет не только набирать очки в атаке, но и качественно защищаться. Слишком дорогое удовольствие для ЦСКА? Я придерживаюсь противоположного мнения», — написал Гомельский на своём сайте.

Сообщалось, что о контракте не будут официально объявлять до лета, но устное соглашение между двумя сторонами уже достигнуто. Летом клуб ЦСКА выплатит «Жальгирису» 150 тысяч евро за выкуп контракта Григониса.

Зарплата Григониса также значительно увеличится. В Каунасе он заработал около 600 тысяч евро, а в Москве эта отметка превысит 1 миллион евро. Григонис играет в «Жальгирисе» с 2018 года. В этом сезоне он в среднем 13,9 очка, 3,2 передачи при точности трёхочковых 47,3%. В октябре он был признан самым ценным игроком месяца в Евролиге.