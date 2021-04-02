Андрей Мальцев: на матч с ЦСКА никого настраивать не надо

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 2 апреля. Начало — в 20:00 мск.

«ЦСКА — лидер российского баскетбола на протяжении нескольких десятилетий, и в данной ситуации всё очень просто: на этот матч никого настраивать не надо. Даже на усталости после вчерашней дополнительной пятиминутки наша команда готова сегодня хорошо потренироваться и завтра играть на максимуме. Так как это «дерби Ленинградки», классическое противостояние и событие для любого игрока. Настроены биться, показать свою лучшую игру и оставить на площадке все силы», — приводит слова Мальцева пресс-служба «Химок».