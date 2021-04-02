«Реал» столкнулся с проблемой по трансферу Майка Джеймса

«Реал» столкнулся с проблемой по трансферу защитника ЦСКА Майка Джеймса, сообщает DefensaCentral.

По данным источника, в мадридском клубе не готовы удовлетворить требования игрока по зарплате. Напомним, он входит в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги и получает $ 2,5 млн в год. Сообщается, что в «Реале» Джеймсу готовы предложить не более $ 1,8 млн в год.

Напомним, во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис в дальнейшем сказал, что никто из игроков не должен быть выше команды. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. Президент ЦСКА Андрей Ватутин признал, что в настоящее время разрешить этот конфликт невозможно.