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Евгений Пашутин: мы должны восстановиться, дать энергию, больше задействовать «скамейку»

Евгений Пашутин: мы должны восстановиться, дать энергию, больше задействовать «скамейку»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной», отметив, что подопечным важно суметь восстановиться перед игрой.

«Астана» является бьющей командой, они много атакуют с периметра. Следует внимательно сыграть против их лидеров Томпсона и Хилла, но и не забывать о других опасных игроках. Нам сейчас нужно переключиться психологически, действовать в защите так, как мы делали это в последних победных матчах, ограничить их снайперов, прессинговать и быть максимально сконцентрированными.

Необходимо выиграть подбор и быстро двигать мяч. Мы должны восстановиться, дать энергию, больше задействовать «скамейку». Сейчас нам нужны силы всех игроков. Должны быть сфокусированы на результате и продолжать идти к своей цели в Лиге ВТБ. Будем играть только на победу», — приводит слова специалиста официальный сайт железнодорожников.

Напомним, на неделе краснодарцы уступили УНИКСу в четвертьфинальной серии плей-офф Еврокубка.

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