Айзея Томас определился с клубом
Разыгрывающий Айзея Томас согласовал 10-дневный контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
32-летний Томас последний раз играл в НБА в сезоне-2019/2020 за «Вашингтон», набирая в среднем 12,2 очка и 3,7 передачи при 41,3% точности трёхочковых. Ранее появлялась информация, что Айзеей также интересовались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс». Сам Томас выражал готовность вернуться в «Бостон Селтикс», в составе которых дважды получал вызов на Матч звёзд НБА.
Томас более года не мог трудоустроиться в клубах НБА. Разыгрывающий в феврале принимал участие в квалификации Кубка Америки за сборную США в надежде заявить о себе и получить новый шанс в лиге.
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