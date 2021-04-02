Айзея Томас определился с клубом

Разыгрывающий Айзея Томас согласовал 10-дневный контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

32-летний Томас последний раз играл в НБА в сезоне-2019/2020 за «Вашингтон», набирая в среднем 12,2 очка и 3,7 передачи при 41,3% точности трёхочковых. Ранее появлялась информация, что Айзеей также интересовались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс». Сам Томас выражал готовность вернуться в «Бостон Селтикс», в составе которых дважды получал вызов на Матч звёзд НБА.

Томас более года не мог трудоустроиться в клубах НБА. Разыгрывающий в феврале принимал участие в квалификации Кубка Америки за сборную США в надежде заявить о себе и получить новый шанс в лиге.