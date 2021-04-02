ЦСКА обыграл «Химки» с разницей в 25 очков в Евролиге
В Москве завершился матч 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Химки».
Подопечные Итудиса с ходу завладели инициативой. Уже после первой четверти они вели с преимуществом в четыре очка — 21:17. К большому перерыву перевес армейцев стал двузначным — 47:34.
В третьем игровом отрезке ЦСКА продолжил наращивать темп и уже громил соперников — 76:47. В заключительные десять минут матча ЦСКА немного сбавил темп. Тем не менее армейцы оформили победу с крупным счётом — 97:72.
Лучшими в составе победителей стали Габриэль Лундберг и Йоханесс Фойгтманн, набравшие по 16 очков, у «Химок» коллекцию из 16 очков, семи подборов и шести перехватов собрал Джордан Мики. Ещё 15 очков на счету Сергея Карасёва.
Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
02 апреля 2021, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
97 : 72
Химки
Химки, Россия
ЦСКА: Лундберг - 16, Фойгтман - 16, Эрик - 14, Хиллиард - 13, Шенгелия - 11, Клайберн - 10, Стрелниекс - 8, Хэкетт - 3, Антонов - 2, Курбанов - 2, Хоменко - 2, Ухов
Химки: Мики - 16, Карасёв - 15, Макколум - 14, Воронов - 9, Валиев - 7, Зайцев - 6, Моня - 2, Понкрашов - 2, Вяльцев - 1, Кадошников, Одиноков, Шарапов
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