ЦСКА обыграл «Химки» с разницей в 25 очков в Евролиге

В Москве завершился матч 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Химки».



Подопечные Итудиса с ходу завладели инициативой. Уже после первой четверти они вели с преимуществом в четыре очка — 21:17. К большому перерыву перевес армейцев стал двузначным — 47:34.

В третьем игровом отрезке ЦСКА продолжил наращивать темп и уже громил соперников — 76:47. В заключительные десять минут матча ЦСКА немного сбавил темп. Тем не менее армейцы оформили победу с крупным счётом — 97:72.



Лучшими в составе победителей стали Габриэль Лундберг и Йоханесс Фойгтманн, набравшие по 16 очков, у «Химок» коллекцию из 16 очков, семи подборов и шести перехватов собрал Джордан Мики. Ещё 15 очков на счету Сергея Карасёва.