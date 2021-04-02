Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Андрей Мальцев: у ЦСКА был лишний день, который они потратили на восстановление

Андрей Мальцев: у ЦСКА был лишний день, который они потратили на восстановление
Баскетбол / Евролига 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (72:97). Проигрыш специалист частично объяснил тем, что ЦСКА имел больше времени на восстановление после предыдущего тура Евролиги.

«Поздравляю ЦСКА с уверенной победой. Через день после хорошей игры с овертаймом против АСВЕЛа было очень тяжело. У ЦСКА был лишний день, который они потратили на восстановление. Конечно, он не решающий, но на нас всё равно сказался, и у нас возникли проблемы. Мы показывали хороший баскетбол, пока были силы, и выиграли последнюю четверть, чем можем гордиться. Однако результат всё равно в пользу ЦСКА», — приводит слова Мальцева официальный сайт «Химок».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021