Андрей Мальцев: у ЦСКА был лишний день, который они потратили на восстановление
Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (72:97). Проигрыш специалист частично объяснил тем, что ЦСКА имел больше времени на восстановление после предыдущего тура Евролиги.
«Поздравляю ЦСКА с уверенной победой. Через день после хорошей игры с овертаймом против АСВЕЛа было очень тяжело. У ЦСКА был лишний день, который они потратили на восстановление. Конечно, он не решающий, но на нас всё равно сказался, и у нас возникли проблемы. Мы показывали хороший баскетбол, пока были силы, и выиграли последнюю четверть, чем можем гордиться. Однако результат всё равно в пользу ЦСКА», — приводит слова Мальцева официальный сайт «Химок».
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