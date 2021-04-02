ЦСКА заполучил преимущество домашней площадки в плей-офф Евролиги

ЦСКА заработал преимущество домашней площадки в плей-офф Евролиги после победы над «Химками» (94:72) в матче 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги.



Армейцы в данный момент занимают второе место в регулярном чемпионате с результатом 22-10 и уже не опустятся ниже четвёртой строчки в таблице. ЦСКА осталось сыграть два домашних матча в регулярном чемпионате — против французского «Лион-Виллербана» (8 апреля) и греческого «Панатинаикоса» (14 апреля).

ЦСКА стал первым клубом в истории Евролиги, превысившим отметку в 400 побед. С 2001 года армейцы идут в турнире с результатом 401-123. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице. Выше команды Димитриса Итудиса находится только испанская «Барселона».