Президент ЦСКА прояснил информацию о том, что Майк Джеймс покидает Россию и уезжает в США

Президент ЦСКА Андрей Ватутин подтвердил информацию инсайдеров о том, что защитник Майк Джеймс 3 апреля покинет Россию и отправится в США.



«Майк действительно завтра улетает, так сложились обстоятельства, нам не удалось решить конфликт. Только время покажет. Что я могу точно сказать нашим болельщикам, так это то, что клуб сделал всё возможное, чтобы эта ситуация была урегулирована, но бывает в жизни так, что любящие друг друга супруги через какое-то количество времени расстаются. Так сложилось с Майком», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».



Напомним, тренерский штаб ЦСКА отстранил Джеймса от тренировок и игр после конфликта. Это произошло уже во второй раз за текущий сезон. В нынешнем сезоне 30-летний игрок в среднем за 20 минут на паркете в Единой лиге набирал 14,7 очка и отдавал 3,9 передачи.