Димитрис Итудис отреагировал на победу ЦСКА над «Химками» в Евролиге

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвёл итог матча 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Химками» (97:72).

«Поздравляю команду, всех наших игроков и болельщиков. Мы проделали сегодня хорошую работу, контролировали ход матча. На протяжении трёх четвертей доминировали, были лучше на подборе, в реализации бросков, имели чёткие идеи в защите и нападении. Понятно, что в предыдущем матче «Химки» играли овертайм, и «лишний» день на отдых сыграл в нашу пользу. Могу быть недоволен последней четвертью, в которой мы совершили девять потерь, — у нас нет права с неуважением относиться к игре.

В то же время ситуация могла бы быть лучше, ведь мы пару раз промазали из-под кольца и Ваня не попал штрафные. При этом у нас шесть игроков набрали больше 10 очков, и нам удалось распределить игровое время, что особенно важно в той последовательности матчей против сильных соперников, которую мы проходим. Спасибо болельщикам за поддержку! Удачи «Химкам»!» — цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.