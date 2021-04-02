Отстранённый из ЦСКА Майк Джеймс может оказаться в НБА в нынешнем сезоне

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что клуб будет продолжать искать пути решения конфликта с отстранённым американским баскетболистом Майком Джеймсом, у которого есть шанс в этом сезоне сыграть в одном из клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Прежде всего хочу призвать всех успокоиться, пора прекратить обсуждать ситуацию вокруг Майка. У ЦСКА есть давние принципы, мы не выносим сор из собственного дома. В описаниях ситуации с Джеймсом слишком много неправды, ещё больше рассуждений людей, которые не имеют представления о том, что происходило на самом деле. Публикуется какая-то «дичь», которая тут же принимается за правду из-за отсутствия опровержений от клуба. У нас физически нет возможности всякий раз объяснять, где истина, а где ложь. Мы делаем свое дело и идём своим путём.

Уверяю всех наших болельщиков: клуб сделал всё возможное, чтобы по ходу сезона уладить все конфликты, но увы… На этой неделе мы не раз встретились с представителями игрока, мы продолжим искать решение, которое позволит защитить наши интересы. Это длительный процесс, не готов сказать, когда он будет завершен. У Джеймса есть шанс оказаться в одном из клубов НБА в нынешнем сезоне или, возможно, найти себе команду в ассоциации на следующий год. При таком варианте развития событий нам будет проще прийти к обоюдовыгодной договорённости», — приводит слова Ватутина ТАСС.



Джеймс является игроком ЦСКА с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз — лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провёл 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, делая 3,2 подбора и 5 результативных передач.