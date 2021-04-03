Майк Джеймс отреагировал на возвращение Айзеи Томаса в НБА

Защитник ЦСКА Майк Джеймс, отстраненный от работы с командой с 29 марта, отреагировал на новость о возвращении разыгрывающего Айзеи Томаса в НБА. Томас подписал 10-дневный контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс».
«Бро вернулся в лигу, которой действительно принадлежит. Надеюсь, он получит шанс, чтобы воспользоваться своей возможностью», – написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».
Напомним, во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис в дальнейшем сказал, что никто из игроков не должен быть выше команды. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. Президент ЦСКА Андрей Ватутин признал, что в настоящее время разрешить этот конфликт невозможно.
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