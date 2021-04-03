Кевин Дюрант попал под санкции НБА

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант понесёт наказание за оскорбления в адрес голливудского актёра Майкла Рапапорта в соцсетях, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

НБА решила оштрафовать 32-летнего баскетболиста на 50 тысяч долларов в связи с резонансным инцидентом. Напомним, Рапапорт ранее опубликовал свою переписку с Дюрантом, в которой форвард «Бруклина» угрожает расправой и непрерывно оскорбляет его, используя шовинистические высказывания. Позже Дюрант принёс публичные извинения за использованную лексику.

Ранее Дюранта уличали в использовании фейковых аккаунтов для спора с болельщиками в «Твиттере». Кевин защищал свой переход из «Оклахома-Сити Тандер» в «Голден Стэйт Уорриорз».