Главный тренер клуба НБА заразился коронавирусом. Ранее он вакцинировался

Главный тренер «Даллас Маверикс» Рик Карлайл сдал положительный тест на коронавирус, сообщает The Dallas Morning News.

Ассистент Джамал Мосли руководил командой в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Йорк Никс» (99:86). Карлайл вакцинировался в январе. В пятницу тренер заявил, что у него положительный результат теста. Ему было дано указание остаться в отеле команды в Нью-Йорке в ожидании результатов второго теста.



«Есть вероятность и надежда, что это ложный результат. Это было неожиданно. У меня нет симптомов. Чувствую себя прекрасно и сегодня утром тренировался», – сказал Карлайл.

Карлайл упустил возможность покорить знаковую отметку. Он мог вывети команду на 1500-й матч в качестве главного тренера клуба НБА.