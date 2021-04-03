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Главный тренер клуба НБА заразился коронавирусом. Ранее он вакцинировался

Главный тренер клуба НБА заразился коронавирусом. Ранее он вакцинировался
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Даллас Маверикс» Рик Карлайл сдал положительный тест на коронавирус, сообщает The Dallas Morning News.

Ассистент Джамал Мосли руководил командой в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Йорк Никс» (99:86). Карлайл вакцинировался в январе. В пятницу тренер заявил, что у него положительный результат теста. Ему было дано указание остаться в отеле команды в Нью-Йорке в ожидании результатов второго теста.

«Есть вероятность и надежда, что это ложный результат. Это было неожиданно. У меня нет симптомов. Чувствую себя прекрасно и сегодня утром тренировался», – сказал Карлайл.

Карлайл упустил возможность покорить знаковую отметку. Он мог вывети команду на 1500-й матч в качестве главного тренера клуба НБА.

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