Комбинация с блок-шотом высочайшего игрока — момент тура Евролиги

Пресс-служба Евролиги на официальном канале турнира в YouTube опубликовала подборку лучших моментов 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

На первое место рейтинга попал эпизод с участием высочайшего игрока Евролиги Криста Кумадже. Баскетболист «Альбы» из Чада поставил блок-шот баскетболисту «Валенсии», после чего берлинцы разогнали атаку. Её красивым данком завершил Луис Олинде.

В топ-10 тура также попали моменты с участием российских клубов. На девятом месте – эпизод с игроками «Зенита» Остином Холлинзом и Дмитрием Хвостовым, которые сумели спасти мяч и реализовать дальний бросок. На третьем месте – данк в исполнении форварда ЦСКА Йоханесса Фойгтманна.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.