Марку Газолю тяжело принять новые реалии в «Лейкерс»
Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Марк Газоль признался, что ему сложно принять новые реалии, которые складываются в команде с приходом элитного центрового Андре Драммонда. Ожидается, что на фоне этого игровое время испанского ветерана значительно сократится.
«Когда мы говорим о моём выходе на паркет, думаю, нужно применять слово «если». Большое «если» — при каких обстоятельствах мои услуги будут нужны команде. Сейчас я уже не являюсь планом А. Я план С или D. Это нужно принимать, такова работа. Но такие изменения никогда невозможно принять легко», — приводит слова испанца ESPN.
Газоль не оправдал ожиданий в «Лейкерс». В нынешнем регулярном чемпионате в среднем за игру он собирает коллекцию из 4,8 очка, 4,0 подбора и 2,1 передачи.
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