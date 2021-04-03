Марку Газолю тяжело принять новые реалии в «Лейкерс»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Марк Газоль признался, что ему сложно принять новые реалии, которые складываются в команде с приходом элитного центрового Андре Драммонда. Ожидается, что на фоне этого игровое время испанского ветерана значительно сократится.

«Когда мы говорим о моём выходе на паркет, думаю, нужно применять слово «если». Большое «если» — при каких обстоятельствах мои услуги будут нужны команде. Сейчас я уже не являюсь планом А. Я план С или D. Это нужно принимать, такова работа. Но такие изменения никогда невозможно принять легко», — приводит слова испанца ESPN.

Газоль не оправдал ожиданий в «Лейкерс». В нынешнем регулярном чемпионате в среднем за игру он собирает коллекцию из 4,8 очка, 4,0 подбора и 2,1 передачи.