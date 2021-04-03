Гомельский: рад, что проблема с Джеймсом решена. Итудис руководит игрой, как прежде

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями об исходе конфликта защитника ЦСКА Майка Джеймса с главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом, в результате которого американец покинет команду.

«Погружаться в конфликт с игроком, даже таким талантливым, как Джеймс, было неверным путем. И решающее слово в командном виде спорта остаётся за тренером. В конце концов так и случилось. Но потерять контроль над командой, позволить играть так безобразно в течении 70 дней — это ослабляет авторитет тренера.

Именно это я и назвал системным кризисом. И рад, что в итоге и проблема с Джеймсом решена, и команда вновь показывает качественный баскетбол, и сам Итудис руководит игрой, как прежде», — написал Гомельский на своём официальном сайте.