Гомельский: рад, что проблема с Джеймсом решена. Итудис руководит игрой, как прежде
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями об исходе конфликта защитника ЦСКА Майка Джеймса с главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом, в результате которого американец покинет команду.
«Погружаться в конфликт с игроком, даже таким талантливым, как Джеймс, было неверным путем. И решающее слово в командном виде спорта остаётся за тренером. В конце концов так и случилось. Но потерять контроль над командой, позволить играть так безобразно в течении 70 дней — это ослабляет авторитет тренера.
Именно это я и назвал системным кризисом. И рад, что в итоге и проблема с Джеймсом решена, и команда вновь показывает качественный баскетбол, и сам Итудис руководит игрой, как прежде», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
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