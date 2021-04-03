Опубликован первый трейлер «Космического джема 2» с Леброном Джеймсом

15 июля в российский прокат выйдет сиквел известного фильма «Космический Джем: Новое поколение». Во второй части мультипликационного кино снялся лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Кинокомпания Warner Brothers показала первый трейлер нового фильма.

Соответствующее видео доступно на канале Warner Brothers Russia в YouTube.

Сценарий фильма завязан на том, что Леброн Джеймс вместе с сыном попадает в виртуальную реальность. Чтобы выбраться из неё, баскетболисту необходимо объединить усилия с героями мультфильмов Looney Tunes и сыграть против команды «Звёздные вышибалы».

В фильме вместе с Леброном Джеймсом сыграли Крис Дэвис («Иуда и черный миссия»), Сонекуа Мартин-Грин («Ходячие мертвецы») и Дон Чидл, известный по роли Воителя в киновселенной Marvel. Режиссёром «Нового поколения» выступил Малькольм Д. Ли, известный по «Блюзменам» и «Очень страшному кино 5».

Напомним, что «Космический Джем» впервые появился на экранах в 1996 году. Главную роль в нём сыграл легендарный баскетболист, шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан.