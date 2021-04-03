Майк Джеймс уехал в США ради возможности выступить в НБА, несмотря на контракт с ЦСКА

Агент защитника ЦСКА Майка Джеймса подтвердил, что игрок улетел в США ради попытки найти клуб в НБА. Предполагается, что Джеймс постарается подписать контракт с одним из клубов НБА, чтобы перейти в него уже в нынешнем сезоне, сообщает Eurohoops.

Ранее стало известно, что главный тренер команды Димитрис Итудис отстранил Джеймса от матчей. Решение было принято после очередной перепалки Итудиса и Джеймса. Президент ЦСКА Андрей Ватутин позднее признал, что разрешить конфликт в настоящее время не представляется возможным. Также Ватутин говорил о возможности Джеймса оказаться в одном из клубов НБА уже в нынешнем сезоне.

Майк имеет опыт выступления в НБА. В сезоне-2017/2018 он выступал за «Финикс Санз» и в среднем набирал 10,4 очка за матч.