Майк Джеймс уехал в США ради возможности выступить в НБА, несмотря на контракт с ЦСКА
Агент защитника ЦСКА Майка Джеймса подтвердил, что игрок улетел в США ради попытки найти клуб в НБА. Предполагается, что Джеймс постарается подписать контракт с одним из клубов НБА, чтобы перейти в него уже в нынешнем сезоне, сообщает Eurohoops.
Ранее стало известно, что главный тренер команды Димитрис Итудис отстранил Джеймса от матчей. Решение было принято после очередной перепалки Итудиса и Джеймса. Президент ЦСКА Андрей Ватутин позднее признал, что разрешить конфликт в настоящее время не представляется возможным. Также Ватутин говорил о возможности Джеймса оказаться в одном из клубов НБА уже в нынешнем сезоне.
Майк имеет опыт выступления в НБА. В сезоне-2017/2018 он выступал за «Финикс Санз» и в среднем набирал 10,4 очка за матч.
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