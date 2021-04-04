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Кендрик Перкинс назвал самого недооценённого игрока НБА

Кендрик Перкинс назвал самого недооценённого игрока НБА
Баскетбол / НБА 0

Бывший игрок НБА, а ныне телеэксперт Кендрик Перкинс высоко отозвался о разыгрывающем «Милуоки Бакс» Джру Холидэе. Перкинс назвал его самым недооценённым игроком НБА.

«Джру, безусловно, является самым недооценённым игроком НБА. Он отлично играет в атаке, не боится никого, когда защищается», — написал Перкинс в «Твиттере».

Холидэй перешёл в «Милуоки» из «Нью-Орлеан Пеликанс» прошлым летом. Он принял участие в 36 матчах в нынешнем сезоне. В среднем Джру набирает 16,4 очка, делает 4,5 подбора и 5,2 передачи. В среднем Холидэй проводит на площадке 31,5 минуты. При этом Холидэй пропустил несколько матчей своей команды из-за заражения коронавирусом. Впрочем, разыгрывающий сумел быстро восстановиться.

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