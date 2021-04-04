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«Юта» одержала рекордную победу дома, «Даллас» разбил «Вашингтон»

«Юта» одержала рекордную победу дома, «Даллас» разбил «Вашингтон»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» дома разгромила «Орландо Мэджик» со счётом 137:91 и одержала девятую подряд победу в сезоне, а также 22-ю кряду на домашней площадке — новый рекорд клуба.

В составе победителей лучшими на площадке стали Донован Митчелл (22 очка), Джо Инглс (17 очков) и Боян Богданович (17 очков). У «Мэджик» наиболее результативными в игре стали Уэнделл Картер (19 очков и 12 подборов), Чума Океке (16 очков) и Дуэйн Бэйкон (13 очков).

НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
137 : 91
Орландо Мэджик
Орландо
Юта Джаз: Митчелл - 22, Богданович - 17, Инглс - 17, Кларксон - 15, Гобер - 11, Ньянг - 10, Ильясова - 9, Форрест - 8, Фэйворс - 8, Томас - 7, Брэнтли - 5, Они - 5, О'Нил - 3, Азубуике, Конли, Морган, Хьюз
Орландо Мэджик: Картер - 19, Океке - 16, Бэйкон - 13, Росс - 12, Хэмптон - 12, Эннис - 12, Рэндл - 5, Бамба - 2, Айзек, Берч, Картер-Уильямс, Мане, Портер, Фульц, Харрис, Энтони

В другом матче игрового дня «Филадельфия Сиксерс» дома обыграла «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 122:113. У «Сиксерс» лучшими на паркете были Тобиас Харрис (32 очка), Джоэл Эмбиид (24 очка) и Бен Симмонс (14 очков). У «Миннесоты» наиболее заметными в игре стали Карл-Энтони Таунс (39 очков и 14 подборов), Энтони Эдвардс (27 очков) и Джейден Макдэниэлс (14 очков).

НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
122 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 32, Эмбиид - 24, Милтон - 14, Симмонс - 14, Карри - 13, Грин - 9, Ховард - 7, Коркмаз - 6, Скотт - 3, Браздейкис, Джо, Джонс, Макси, Рид, Такер, Тибулл, Хилл
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 39, Эдвардс - 27, Макдэниелс - 14, Маклафлин - 12, Лейман - 6, Рид - 5, Ноуэлл - 4, Калвер - 3, Окоги - 3, Бисли, Вандербилт, Дэвис, Расселл, Рубио, Эрнангомес

Также в НБА прошил ещё три матча: «Вашингтон» – «Даллас» (87:109), «Детройт» – «Нью-Йорк» (81:125), «Майами» – «Кливленд» (115:101).

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