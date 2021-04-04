«Юта» одержала рекордную победу дома, «Даллас» разбил «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» дома разгромила «Орландо Мэджик» со счётом 137:91 и одержала девятую подряд победу в сезоне, а также 22-ю кряду на домашней площадке — новый рекорд клуба.
В составе победителей лучшими на площадке стали Донован Митчелл (22 очка), Джо Инглс (17 очков) и Боян Богданович (17 очков). У «Мэджик» наиболее результативными в игре стали Уэнделл Картер (19 очков и 12 подборов), Чума Океке (16 очков) и Дуэйн Бэйкон (13 очков).
В другом матче игрового дня «Филадельфия Сиксерс» дома обыграла «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 122:113. У «Сиксерс» лучшими на паркете были Тобиас Харрис (32 очка), Джоэл Эмбиид (24 очка) и Бен Симмонс (14 очков). У «Миннесоты» наиболее заметными в игре стали Карл-Энтони Таунс (39 очков и 14 подборов), Энтони Эдвардс (27 очков) и Джейден Макдэниэлс (14 очков).
Также в НБА прошил ещё три матча: «Вашингтон» – «Даллас» (87:109), «Детройт» – «Нью-Йорк» (81:125), «Майами» – «Кливленд» (115:101).
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