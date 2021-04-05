«Они разделяют и властвуют». Чарльз Баркли резко раскритиковал американскую политику

Легендарный баскетболист НБА, а ныне телеведущий TNT Чарльз Баркли раскритиковал политиков. По мнению Баркли, они пытаются разделить общество для собственной выгоды.

«На мой взгляд, большинство белых и чёрных — прекрасные люди. Я в это искренне верю. Но мне кажется, что наша система так устроена, чтобы заставлять нас не любить друг друга. Всё это помогает им удерживать деньги и власть. И я говорю как о демократах, так и о республиканцах. Они разделяют и властвуют.

Я искренне верю, что большинство белых и чёрных — потрясающие люди. Но мы глупы, мы следуем за нашими политиками. Они думают, как бы сделать так, чтобы мы не любили друг друга. Они думают, что у них есть деньги и власть, им нужно, чтобы мы не любили друг друга», — цитирует Баркли The Newsweek.