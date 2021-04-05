В «Лейкерс» сообщили плохие новости по Андре Драммонду

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель рассказал о состоянии новичка команды Андре Драммонда. По словам тренера, центровой до сих пор испытывает сильный дискомфорт из-за ушиба большого пальца ноги и сломанного ногтя. Травму Драммонд получил в дебютном матче за «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Милуоки Бакс» (97:112).
«В первые два дня он с трудом надевал обувь. Пока ещё Андре не в состоянии играть. Он по-прежнему испытывает сильный дискомфорт. Мы же хотим быть уверены, что он в полном порядке, когда выйдет на площадку», — цитирует Вогеля журналист ESPN Дейв Макменамин в своём «твиттере».
Драммонд присоединился к «Лейкерс» после отчисления из «Кливленд Кавальерс» в конце марта. В лазарете «Лейкерс» уже находятся другие звёздные исполнители Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.
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