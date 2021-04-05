Никола Миротич стал MVP марта в Евролиге и установил исторический рекорд

Тяжелый форвард «Барселоны» Никола Миротич признан MVP Евролиги в марте, сообщает официальный сайт турнира.



Миротич набирал в среднем 20,0 очка, делал 7,0 подбора при рейтинге эффективности 26,8 баллов. Он помог «Барселоне» выдать результат 5-1 в марте и обеспечить первое место в регулярном чемпионате. Форвард стал лучшим в Евролиге по эффективности за месяц.



Миротич признан MVP месяца пятый раз за карьеру — это лучший результат в истории турнира. «Барселона» получила преимущество домашней площадки в плей-офф, что даёт подопечным Шарунаса Ясикявичюса хороший шанс выйти в «Финал четырёх» Евролиги впервые с 2014 года.

Права на видео принадлежат Евролиге по баскетболу. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.