Никола Миротич стал MVP марта в Евролиге и установил исторический рекорд
Тяжелый форвард «Барселоны» Никола Миротич признан MVP Евролиги в марте, сообщает официальный сайт турнира.
Миротич набирал в среднем 20,0 очка, делал 7,0 подбора при рейтинге эффективности 26,8 баллов. Он помог «Барселоне» выдать результат 5-1 в марте и обеспечить первое место в регулярном чемпионате. Форвард стал лучшим в Евролиге по эффективности за месяц.
Миротич признан MVP месяца пятый раз за карьеру — это лучший результат в истории турнира. «Барселона» получила преимущество домашней площадки в плей-офф, что даёт подопечным Шарунаса Ясикявичюса хороший шанс выйти в «Финал четырёх» Евролиги впервые с 2014 года.
Права на видео принадлежат Евролиге по баскетболу. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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