«Кингз» подписали 2-кратного чемпиона НБА в составе «Уорриорз», не подошедшего «Лейкерс»
«Сакраменто Кингз» согласовал переход центрового Дэмиана Джонса, сообщает журналист The Athletic Джейсон Джонс в своём «твиттере». Клуб подпишет с 25-летним игроком 10-дневный пробный контракт.
Чтобы освободить место в команде, из «Сакраменто» был отчислен защитник Дакуан Джеффрис.
Ранее Джонс выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». За «Лейкерс» он провёл лишь восемь матчей. В среднем Дэмиан набирал 5,4 очка, делал 3,3 подбора и 0,9 блок-шота, проводя на паркете 14 минут.
К «Лейкерс» игрок присоединился 26 февраля. Перед этим он разорвал контракт с «Финикс Санз». С «Лейкерс» у Джонса было два пробных контракта на 10 дней каждый. Но игрок так и не сумел убедить руководство команды в своей полезности.
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