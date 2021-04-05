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Владимир Гомельский оценил трансфер Григониса в ЦСКА, если он случится

Владимир Гомельский оценил трансфер Григониса в ЦСКА, если он случится
Баскетбол / Евролига 0
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Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о возможном переходе защитника «Жальгириса» Марюса Григониса в ЦСКА. Слухи о переходе защитника возникли после того, как Майк Джеймс был выведен из состава московского клуба.

«Мне кажется, что Григонис будет играть только лучше, чем сейчас, в ближайшие три сезона. Отличное приобретение, если случится», — написал Гомельский на своём сайте.

Сообщалось, что о контракте не будут официально объявлять до лета, но устное соглашение между двумя сторонами уже достигнуто. Летом клуб ЦСКА выплатит «Жальгирису» 150 тысяч евро за выкуп контракта Григониса.

Зарплата Григониса также значительно увеличится. В Каунасе он заработал около 600 тысяч евро, а в Москве эта отметка превысит 1 миллион евро. Григонис играет в «Жальгирисе» с 2018 года. В этом сезоне он в среднем набирал 13,9 очка, 3,2 передачи при точности трёхочковых 47,3%. В октябре он был признан самым ценным игроком месяца в Евролиге.

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