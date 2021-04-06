Владимир Гомельский отреагировал на поражение ЦСКА в матче с «Зенитом»

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о поражении ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Матч завершился со счётом 81:77. Клуб из Санкт-Петербурга стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«более-менее прилично сыграли только два игрока — Хэккет и Фойгтманн. У Шенгелии были потери и промахи из-под кольца, у Клайберна — потери и зевки в обороне. Игра на игру не приходится. Мы видели у ЦСКА игры, в которых все, побывавшие на поле игроки приносили пользу. Я видел отличную игру Ухова. Эрик был очень полезен. Так что подождём – увидим», — написал Гомельский на своём сайте.

Самым результативным в составе победителей стал форвард Уильям Томас, набравший 18 очков. По 19 очков ЦСКА принесли Йоханнес Фойгтман и Уилл Клайберн. «Зенит» (19-3) досрочно стал первым в регулярном чемпионате, УНИКС (15-5), ЦСКА (15-6) и «Локомотив-Кубань» (15-6) разыграют 2-4 места.