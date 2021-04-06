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Безумная развязка матча «Торонто» — «Вашингтон»

Безумная развязка матча «Торонто» — «Вашингтон»
Баскетбол / НБА 0

В регулярном чемпионате НБА состоялся очередной матч. «Торонто Рэпторс» принимал «Вашингтон Уизардс». Развязка наступила на последних секундах, когда защитник хозяев Гари Трент забросил трёхочковый под сирену. В результате «Рэпторс» одержали победу со счётом 103:101.

За пять секунд до конца Трент сделал подбор у своего щита, а затем добежал до трёхочковой дуги и точно бросил с дистанции.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Вашингтона» Расселл Уэстбрук, он сделал трипл-дабл, набрав 23 очка, 14 подборов и 11 передач. У победителей 22 очка набрал Паскаль Сиакам. Что касается Трента, то в его активе 16 очков.

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