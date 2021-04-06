«Даллас» потерял Кристапса Порзингиса

Форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис выбыл из строя. Он пропустил очередной матч регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (111:103) из-за растяжения связок правого запястья.

Пока сроки возвращения игрока в строй неизвестны. Главный тренер «Далласа» Рик Карлайл признал, что Порзингис может пропустить более одного матча.

«Мы надеемся, что травма будет несерьёзной. У нас пока нет сроков восстановления. Травма беспокоит его уже несколько недель, мы надеемся на лучшее», — цитирует тренера ESPN.

Ранее Bleacher Report сообщил, что Порзингис может уйти из техасского клуба.

Спад в игре Порзингиса вызывает беспокойство руководства команды. В «Далласе» сомневаются, что Порзингис сможет принести ожидаемую пользу при игре в обороне. Латвийский баскетболист, подписавший прошлым летом пятилетний контракт на $ 158,3 млн, пропустил начало сезона из-за операции на колене, которую он перенёс 9 октября. После травмы Порзингис пока никак не может набрать форму.