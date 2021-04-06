Крис Пол вошёл в элитный клуб игроков с Мэджиком, Нэшем, Стоктоном и Киддом

Разыгрывающий «Финикс Санс» Крис Пол отметился важным достижением. Он стал пятым игроком в истории НБА, который провёл 500 матчей, в которых сделал 10 и более передач. Ранее это удавалось сделать легендам НБА Джону Стоктону, Мэджику Джонсону, Стиву Нэшу и Джейсону Кидду.

35-летний Пол в юбилейном матче помог своей команде обыграть «Хьюстон Рокетс» со счётом 133:130. Он набрал 19 очков, сделав 11 передач, 5 подборов и 4 перехвата. Для «Финикса» эта победа стала шестой подряд. «Санс» находятся на втором месте в турнирной таблице Западной конференции НБА.

В общей сложности Пол провёл за карьеру 1067 матчей. В среднем разыгрывающий набирает 18,3 очка, делает 9,4 передачи, 4,5 подбора и 2,2 перехвата.