Владимир Гомельский оценил целесообразность перехода игрока «Фенербахче» в ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на слухи, согласно которым ЦСКА хочет подписать контракт с игроком «Фенербахче» Дишоном Пьером. Один из посетителей сайта Гомельского назвал Пьера слабым игроком. Эксперт с такой оценкой не согласился.

«Дишон Пьер — отнюдь не слабый игрок. Ознакомьтесь с его статистикой. 9,4 очка за матч за 23 минуты на паркете. Все проценты реализации достаточно высокие. В защите и на подборе весьма полезен, может защищаться против атакующих защитников и лёгких форвардов. Кроме того, его контракт не нужно выкупать, а стоимость самого игрока не очень высока. Учитывая травмоопасность Клайберна — очень полезное приобретение, если состоится», — написал Гомельский на своём сайте.