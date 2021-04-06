Тимма разработал для Седоковой систему тренировок и питания

Певица Анна Седокова, являющаяся супругой баскетболиста «Химок» Яниса Тиммы, рассказала о системе тренировок. В «Инстаграме» звезду шоу-бизнеса попросили рассказать о системе питания и тренировках. На это Седокова ответила, что такие вопросы надо задавать Тимме.

«Это вопросы к этому парню. Я тренируюсь и питаюсь по его системе, которую он для меня разработал. Это пока 15 процентов нашей цели. Давайте будет 80 и я расскажу», — написала Седокова в своём «инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/annasedokova/

Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака с Максимом Чернявским и сын от бизнесмена Артёма Комарова.