Клуб НБА заплатит $ 339 млн трём лучшим игрокам

4 апреля разыгрывающий «Милуоки Бакс» Джру Холидэй договорился о подписании максимального контракта с командой из Висконсина, по которому он заработает $ 160 млн за четыре года. После этого стало ясно, что руководство клуба за следующие три года заплатит своим лидерам в общей сложности $ 339 млн, сообщает The Athletic.
Так, трио в лице Янниса Адетокунбо, Криса Миддлтона и упомянутого Холидэя в следующем сезоне получат $ 105 млн, в сезоне-2022/2023 на содержание этой тройки будет потрачено $ 113 млн, а в чемпионате-2023/2024 лидеры «Бакс» получат на троих $ 121 млн.
Долгосрочный контракт Холидэя с «Бакс» укрепил позиции команды, которая в ближайшие годы намерена бороться за титул. В нынешнем регулярном чемпионате «Милуоки» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, уступая «Бруклин Нетс» и «Филадельфии Сиксерс».
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