«Виртус» обыграл УНИКС в первом матче полуфинала Еврокубка благодаря 27 очкам Теодосича
В Болонье на площадке «Виртус Арена» завершился первый полуфинальный матч плей-офф Еврокубка, в котором «Виртус» принимал УНИКС.
Итальянская команда удачно начала встречу. После первой четверти она вела с разницей в четыре очка — 23:19. К большому перерыву преимущество «Виртуса» выросло до восьми очков — 44:36. В третьей десятиминутке подопечные Прифтиса сумели оформить рывок и сравнять счёт — 56:56. В заключительном игровом отрезке казанцы даже вышли вперёд, но в итоге всё же уступили — 76:80.
Лучшим в составе победителей стал известный сербский ветеран Милош Теодосич, собравший коллекцию из 27 очков, шести подборов и пяти передач. У УНИКСа 22 очка в активе Джамара Смита. Второй матч серии пройдёт в Казани 9 апреля.
Еврокубок. 1/2 финала. 1-й матч
06 апреля 2021, вторник. 21:45 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
80 : 76
УНИКС
Казань, Россия
Виртус Болонья: Теодосич - 27, Белинелли - 12, Пайола - 9, Риччи - 9, Хантер - 8, Тесситори - 7, Гэмбл - 4, Маркович - 2, Уимс - 2, Абасс, Адамс, Алибегович
УНИКС: Смит - 22, Браун - 13, Холланд - 13, Морган - 11, Канаан - 9, Уайт - 6, Теодор - 2, Антипов, Жбанов, Клименко, Сергеев, Узинский
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