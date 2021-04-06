«Виртус» обыграл УНИКС в первом матче полуфинала Еврокубка благодаря 27 очкам Теодосича

В Болонье на площадке «Виртус Арена» завершился первый полуфинальный матч плей-офф Еврокубка, в котором «Виртус» принимал УНИКС.

Итальянская команда удачно начала встречу. После первой четверти она вела с разницей в четыре очка — 23:19. К большому перерыву преимущество «Виртуса» выросло до восьми очков — 44:36. В третьей десятиминутке подопечные Прифтиса сумели оформить рывок и сравнять счёт — 56:56. В заключительном игровом отрезке казанцы даже вышли вперёд, но в итоге всё же уступили — 76:80.

Лучшим в составе победителей стал известный сербский ветеран Милош Теодосич, собравший коллекцию из 27 очков, шести подборов и пяти передач. У УНИКСа 22 очка в активе Джамара Смита. Второй матч серии пройдёт в Казани 9 апреля.