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«Лейкерс» обыграли «Торонто», «Филадельфия» обыграла «Бостон» с двузначной разницей

«Лейкерс» обыграли «Торонто», «Филадельфия» обыграла «Бостон» с двузначной разницей
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 110:101.

В составе победителей лучшими в игре были Тэйлен Хортон-Такер (17 очков), Маркиф Моррис (15 очков и 9 подборов) и Марк Газоль (13 очков и 9 подборов). В составе «Рэпторс» наиболее результативными стали Паскаль Сиакам (27 очков), Крис Буше (19 очков) и Деандре Бембри (12 очков).

НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2021, среда. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
101 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Сиакам - 27, Буше - 19, Бембри - 12, Трент-мл. - 11, Флинн - 11, Бэйнс - 9, Ватанабэ - 8, Ануноби - 2, Джонсон - 2, Ванвлит, Лоури, Маккоу, Уотсон, Харрис, Худ
Лос-Анджелес Лейкерс: Хортон-Такер - 17, Моррис - 15, Карузо - 13, Колдуэлл-Поуп - 13, Марк Газоль - 13, Шрёдер - 12, Кейкок - 10, Мэттьюз - 9, Кузма - 8, Адетокунбо, Дадли, Джеймс, Драммонд, Дэвис, Маккинни, Харрелл

В другом матче игрового дня «Филадельфия Сиксерс» на выезде обыграла «Бостон Селтикс» со счётом 106:96. У «Сиксерс» лучшими на паркете стали Джоэл Эмбиид (35 очков), Дэнни Грин (17 очков) и Бен Симмонс (12 очков). У «Селтикс» наиболее заметными в игре стали Джейсон Тейтум (20 очков), Джейлен Браун (17 очков) и Кемба Уокер (14 очков).

НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2021, среда. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
96 : 106
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Тейтум - 20, Браун - 17, Смарт - 14, Уокер - 14, Корнет - 6, Притчард - 6, Уильямс - 4, Уотерс - 4, Уильямс - 3, Лэнгфорд - 2, Несмит - 2, Оджелей - 2, Фалль - 2, Вагнер, Томпсон, Фурнье, Эдвардс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 35, Грин - 17, Симмонс - 12, Коркмаз - 10, Харрис - 10, Карри - 9, Милтон - 6, Ховард - 4, Тибулл - 3, Браздейкис, Джо, Джонс, Макси, Рид, Скотт, Такер, Хилл

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Индиана» – «Чикаго» (97:113), «Атланта» – «Нью-Орлеан» (123:107), «Майами» – «Мемфис» (112:124), «Денвер» – «Детройт» (134:119).

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