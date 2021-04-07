«Лейкерс» обыграли «Торонто», «Филадельфия» обыграла «Бостон» с двузначной разницей

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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 110:101.

В составе победителей лучшими в игре были Тэйлен Хортон-Такер (17 очков), Маркиф Моррис (15 очков и 9 подборов) и Марк Газоль (13 очков и 9 подборов). В составе «Рэпторс» наиболее результативными стали Паскаль Сиакам (27 очков), Крис Буше (19 очков) и Деандре Бембри (12 очков).

В другом матче игрового дня «Филадельфия Сиксерс» на выезде обыграла «Бостон Селтикс» со счётом 106:96. У «Сиксерс» лучшими на паркете стали Джоэл Эмбиид (35 очков), Дэнни Грин (17 очков) и Бен Симмонс (12 очков). У «Селтикс» наиболее заметными в игре стали Джейсон Тейтум (20 очков), Джейлен Браун (17 очков) и Кемба Уокер (14 очков).

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Индиана» – «Чикаго» (97:113), «Атланта» – «Нью-Орлеан» (123:107), «Майами» – «Мемфис» (112:124), «Денвер» – «Детройт» (134:119).