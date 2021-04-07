В НБА установлен рекорд по трёхочковым попаданиям без промахов за четверть
Баскетболисты «Атланта Хоукс» установили рекорд НБА по количеству трёхочковых попаданий в одной четверти без единого промаха, реализовав 11 из 11 дальних бросков в третьей четверти матча регулярного чемпионата против «Нью-Орлеан Пеликанс» (123:107).
Прошлый рекорд принадлежал «Кливленд Кавальерс» — 9 трёхочковых без единого промаха в первой четверти игры с «Атлантой» 15 ноября 2014 года. В целом за матч игроки «Атланты» реализовали 20 из 31 броска из-за дуги (64,5% точности). В активе Трэя Янга 6 из 7 попаданий, у Богдана Богдановича – 5 из 8, у Кевина Хертера – 3 из 3, у Данило Галлинари – 3 из 5.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Рекомендуем вам
- 7 апреля 2021
-
08:28
-
08:26
-
08:22
-
07:49
-
06:29
-
00:55
- 6 апреля 2021
-
23:50
-
22:17
-
22:16
-
22:11
-
21:40
-
21:35
-
20:24
-
19:42
-
18:48
-
17:27
-
16:40
-
15:45
-
15:09
-
14:38
-
13:25
-
12:58
-
11:22
-
10:19
-
09:51
-
09:36
-
09:30
-
08:16
-
08:12
-
07:48
-
07:01
-
06:13
-
00:32
- 5 апреля 2021
-
23:22
-
23:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам