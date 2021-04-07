В НБА установлен рекорд по трёхочковым попаданиям без промахов за четверть

Баскетболисты «Атланта Хоукс» установили рекорд НБА по количеству трёхочковых попаданий в одной четверти без единого промаха, реализовав 11 из 11 дальних бросков в третьей четверти матча регулярного чемпионата против «Нью-Орлеан Пеликанс» (123:107).



Прошлый рекорд принадлежал «Кливленд Кавальерс» — 9 трёхочковых без единого промаха в первой четверти игры с «Атлантой» 15 ноября 2014 года. В целом за матч игроки «Атланты» реализовали 20 из 31 броска из-за дуги (64,5% точности). В активе Трэя Янга 6 из 7 попаданий, у Богдана Богдановича – 5 из 8, у Кевина Хертера – 3 из 3, у Данило Галлинари – 3 из 5.

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