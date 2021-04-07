«Майами» усилил состав ветераном НБА

«Майами Хит» подпишет соглашение со свободным агентом Дуэйном Дедмоном, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. По данным источника, руководство клуба согласовало кандидатуру Дедмона.

«Майами» станет уже седьмой командой в карьере центрового. В общей сложности 31-летний игрок провёл в НБА 395 матчей. В среднем он набирает 6,4 очка, делает 6,0 подбора и 0,9 блок-шота.

В минувшем сезоне Дедмон выступал за «Сакраменто Кингз» и «Атланту Хоукс».

В межсезонье-2019 Дедмон подписал с «Сакраменто» контракт на 3 года на $40 млн. По ходу чемпионата центрового обменяли в «Атланту».

«Майами» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. «Хит» в 51 матче одержали 26 побед и потерпели 25 поражений.