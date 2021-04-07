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«Майами» усилил состав ветераном НБА

«Майами» усилил состав ветераном НБА
Баскетбол / НБА 0

«Майами Хит» подпишет соглашение со свободным агентом Дуэйном Дедмоном, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. По данным источника, руководство клуба согласовало кандидатуру Дедмона.

«Майами» станет уже седьмой командой в карьере центрового. В общей сложности 31-летний игрок провёл в НБА 395 матчей. В среднем он набирает 6,4 очка, делает 6,0 подбора и 0,9 блок-шота.

В минувшем сезоне Дедмон выступал за «Сакраменто Кингз» и «Атланту Хоукс».

В межсезонье-2019 Дедмон подписал с «Сакраменто» контракт на 3 года на $40 млн. По ходу чемпионата центрового обменяли в «Атланту».

«Майами» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. «Хит» в 51 матче одержали 26 побед и потерпели 25 поражений.

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