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Экс-игрок российского клуба жестоко избил девушку и попал на камеру

Экс-игрок российского клуба жестоко избил девушку и попал на камеру
Баскетбол / НБА 0
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Бывший разыгрывающий защитник красноярского «Енисея» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Дариус Моррис жестоко избил девушку и попал на видео. Пострадавшая поделилась фото и видео на своей странице в «Инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/duttygyal_/

Инцидент произошёл, когда девушка не отдала Моррису свой телефон. Маркус сразу же закрыл комментарии на своей странице в «Инстаграме» после публикации видео. В мае 2020 года Моррис уже задерживался полицией Нью-Йорка по обвинению в нападении на девушку. По словам 34-летней потерпевшей, баскетболист напал на неё, пытался выдрать волосы и несколько раз ударил по голове. Впоследствии она отказалась от показаний, признавшись, что солгала.

Напомним, Моррис выступал в составе красноярского «Енисея» в сезоне-2019/2020. Позже он перебрался в «Гравелин-Дюнкерк» (Франция), сейчас баскетболист находится в статусе свободного агента. Моррис — 41-й номер драфта НБА 2011 года, был выбран клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». Всего в НБА провёл четыре сезона. За это время принял участие в 132 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 3,3 очка, собирая 1,0 подбора и совершая 1,4 передачи.

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